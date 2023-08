Il vecchio Ötzi potrebbe non essere chi credevamo

Un team di ricercatori dell’Istituto Max Planck e dell’Istituto per lo studio delle mummie di Bolzano ha analizzato il genoma di Ötzi, scoprendo che “l’uomo venuto dal ghiaccio” potrebbe essere stato molto diverso da quello che pensavamo.

Se siete andati a scuola dopo gli anni Novanta, probabilmente vi ricorderete di Ötzi. La mummia, ritrovata sulle Alpi Altoeatesine nel 1991, è immortalata su tutti i libri di storia perché ci fornisce informazioni preziose sulle popolazioni che abitavano l’Europa durante l’Età del rame. Grazie a lui, sappiamo ad esempio che gli umani indossano piercing dalla preistoria.

Le prime analisi sul genoma di Ötzi risalgono al 2012 e hanno dimostrato che quest'uomo era strettamente imparentato con gli attuali sardi. Si è quindi ipotizzato che discendesse da popolazioni di cacciatori-raccoglitori orientali e caucasici che si sono fusi circa ottomila anni fa. Il nuovo studio, tuttavia, non ha rilevato alcuna ascendenza di questo tipo. Al contrario, i risultati suggeriscono che Ötzi era strettamente imparentato con alcune popolazioni neolitiche dell’Anatolia, che in seguito migrarono in Italia, rimanendo isolate sulle Alpi.

Inoltre, la nuova ricerca sembra mettere in dubbio anche l’aspetto di Ötzi. Secondo gli autori, l’antico altoatesino aveva una pelle più scura di quella delle popolazioni caucasiche attuali. Anche i capelli erano probabilmente neri, sebbene l’analisi del DNA abbia evidenziato che Ötzi aveva una certa predisposizione genetica alla calvizie. Anche questi risultati sono in contrasto con gli studi precedenti, sui quali si era basata la celebre riproduzione del 2011 conservata nel Museo Archeologico dell’Alto Adige.

Ötzi, quindi, potrebbe avere avuto caratteristiche fisiche diverse dalle popolazioni che oggi abitano l’arco alpino. Tuttavia, bisogna ricordare che per conoscere la storia di un popolo antico un singolo individuo non basta e saranno quindi necessari altri ritrovamenti.