Un vecchio progetto tedesco stava progettando di prosciugare il Mediterraneo

Nel corso dei secoli sono stati diversi i progetti utopistici che non sono stati realizzati per via di diversi ostacoli che ne hanno decretato il prematuro fallimento, ma pochi progetti grandiosi hanno avuto come nemico un dittatore assoluto come Adolf Hitler.

Questo è quello che è capitato ad Atlantropa, un immenso progetto che prevedeva di chiudere lo Stretto di Gibilterra con una diga, in modo da ottenere chilometri aggiuntivi di costa e nuova terra fertile in tutti i paesi del Mediterraneo, grazie alla sua diretta evaporazione.

Ideatore di questa opera fu il rinomato architetto tedesco Herman Sörgel, che credeva che abbassando di circa 100-200 metri il mar Mediterraneo l'umanità avrebbe risolto i suoi problemi di demografia e di rifornimento energetico. Sörgel, le cui idee culturali possono essere considerate figlie di un periodo storico molto particolare, il Positivismo, era infatti convinto che ottenendo nuovi territori lungo il bacino del Mediterraneo si sarebbero ridotti i conflitti legati all'approvvigionamento di cibo e alla sovrappopolazione. Inoltre, volendo costruire una centrale idroelettrica sulla diga di Gibilterra, pensava di produrre l'energia elettrica necessaria per alimentare le coste della penisola iberica, del Marocco e della Libia.

Seppur la realizzazione di questa diga sarebbe stata una vera e propria impresa geo-ingegneristica - considerando anche le tecnologie dell'epoca in cui Sörgel propose la sua idea alla stampa, il 1927 -il più grande ostacolo che dovette affrontare tale opera fu l'ascesa al potere di Hitler in Germania.

Per quanto infatti Atlantopa seguisse alcune ideologie del nazismo, come la necessità di ottenere uno spazio vitale per la Germania, per la sua realizzazione bisognava effettuare degli accordi con molti paesi stranieri e far sì che gli ingegneri tedeschi collaborassero in particolar modo con le colonie francesi africane, il Marocco, l'Inghilterra e i paesi della penisola iberica, che stavano per entrare in una sanguinosa guerra civile.

Quando Hitler divenne cancelliere del Reich non aveva infatti nessuna intenzione di collaborare con altri paesi per realizzare questa impresa ed inoltre aveva già in mente di sfruttare quei fondi per realizzare altre opere architettoniche, che lo avrebbero aiutato durante il successivo conflitto. Fece quindi di tutto per screditare le idee di Sörgel, chiarendo che la nuova Germania, dopo la fine della Repubblica di Weimar, non avrebbe speso fondi per progetti inutili.

L'evento decisivo che pose la parola fine al progetto di Atlantropa fu l'esclusione della Germania nazista dalla Società delle Nazioni, l'antenata dell'ONU. Quando questo successe, Sörgel tentò allora di proporre invano il progetto all'Italia e in particolare alla persona del Duce. Mussolini, tuttavia, ignorò il progetto, anche perché la stampa italiana cominciò a criticare aspramente gli effetti che la diga avrebbe provocato sull'economia locale e di ciascun paese affacciato sul Mediterraneo.

Nel caso in cui la diga fosse stata realizzata, infatti, la maggioranza degli stock ittici sarebbe andata persa, non potendo sopravvivere in un mare interno sempre più salato e poco profondo, per via dell'evaporazione. Inoltre, seppur la costa avrebbe ottenuto via via enormi lotti di terra, teoricamente su cui costruire, questa non sarebbe potuta essere considerata produttiva per secoli, rimanendo una fanghiglia stagnante fino alla definitiva evaporazione del Mediterraneo.

La seguente morte di Hitler e Mussolini durante la Seconda Guerra mondiale non migliorò tuttavia le sorti del progetto. A partire dagli anni Quaranta, diversi istituti che avevano un tempo seguito con favore il progetto cominciarono a pubblicare degli articoli che ne screditava la realizzazione, e alla morte di Sörgel, avvenuta nel 1952, tutti ormai consideravano la sua diga "un progetto superato e irrealizzabile".

Atalntropa, seppur non è stata mai realizzata, è stata molto importante dal punto di vista storico per definire i limiti dell'ingegneria, venendo anche citato in alcuni romanzi e videogiochi ucronistici, come Wolfeinstein.

