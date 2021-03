Il più vecchio uccello selvatico mai registrato ha appena avuto un figlio

In tutto il Pacifico settentrionale è possibile trovare una popolazione di 2,5 milioni di albatri di Laysan (Phoebastria immutabilis). Tra questi c'è un albatros da record, chiamato Wisdom, che alla veneranda età di 70 anni ha dato alla luce un nuovo piccolo (si stima che sia la madre di più di trenta pulcini).

Solitamente quando scelgono un compagno, questi uccelli stanno insieme per tutta la vita (e hanno un rituale di accoppiamento davvero peculiare). Gli esperti, però, credono che Wisdom abbia avuto anche altri compagni, poiché "possono trovare nuovi partner se necessario, ad esempio se il loro primo compagno muore", afferma il Dr Beth Flint in un comunicato stampa della US Fish and Wildlife Service.

In natura, gli albatros di Laysan vivono tipicamente fino a 50 anni e Wisdom nel 2011 è persino sopravvissuta a uno tsunami nell'atollo di Midway nel 2011. Il pulcino si è schiuso l'1 febbraio, dopo ben due mesi di attesa. Ogni anno la pennuta fa ritorno sull’isola, insieme a più di un milione di suoi simili, e qui gli esperti ne approfittano per studiare queste creature.

"Ogni anno che Wisdom ritorna, impariamo di più su quanto tempo gli uccelli marini riescono a vivere e allevare pulcini", continua Flint. "Il suo ritorno non solo ispira gli amanti degli uccelli ovunque, ma ci aiuta a capire meglio come possiamo proteggere questi graziosi uccelli marini e l'habitat di cui hanno bisogno per sopravvivere in futuro".