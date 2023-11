Dove si vede la conferma di lettura su Gmail? La funzione da scoprire

Dopo aver visto come attivare il traduttore su Gmail, torniamo a scavare nei meandri del sistema di posta elettronica di Google per scoprire come tenere d'occhio la cosiddetta conferma di lettura.

La conferma di lettura non è una funzionalità disponibile per tutti gli utenti, bensì solo per quegli account educational o professionali a patto che un amministratore di scuola o di lavoro abbia provveduto ad attivarla.

Si tratta di una feature molto utile, che consente di sapere se il destinatario ha ricevuto e letto la mail. Per attivarla, non dovrete fare altro che premere Scrivi e poi in basso al box di testo scegliere Altre opzioni, da cui potrete successivamente attivare la voce Richiedi conferma di lettura.

Il destinatario, a sua volta, potrebbe dover confermare la vostra richiesta perché voi sappiate che l'ha ricevuta e letta. In caso contrario, non riceverete alcuna comunicazione in merito.

Come spiega correttamente Google nel supporto dedicato, la conferma di lettura non sempre certifica che l'utente abbia aperto e letto la mail. Alcuni client IMAP, infatti, potrebbero approvare la conferma di lettura anche nel caso in cui la mail sia stata semplicemente contrassegnata come letta.

