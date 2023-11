Dove si vede Juventus-Inter del 26 Novembre in TV e streaming?

Dopo Milan-Fiorentina di ieri sera, torna stasera 26 Novembre 2023 il Derby d’Italia tra Juventus ed Inter che mai come quest’anno sembra avere il sapore di uno scontro valevole per lo Scudetto, dal momento che le due squadre sono a due punti di distanza.

Per gli uomini di Inzaghi, che hanno perso Pavard e Bastoni e che si presentano con Darmian ed Acerbi al loro posto ad accompagnare de Vrij, fino ad ora sono arrivate dieci vittorie, un pareggio ed una sconfitta, con 29 gol fatti e solo 6 subiti.

Anche il cammino della Juventus di Max Allegri è stato superiore alle aspettative: i bianconeri sono al secondo posto a 29 punti con nove vittorie, due pareggi ed una sconfitta, oltre che con 19 gol fatti e 7 subiti. I Bianconeri devono ancora fare a meno di Danilo, mentre non sono pochi i dubbi in attacco: al fianco di Chiesa dovrebbe scendere Moise Kean, reduce da una serie di prestazioni molto convincenti.

Il fischio d’inizio è previsto alle 20:45, e la partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN in streaming tramite l’applicazione, oltre che via satellite su ZONA DAZN e Sky sullo stesso canale, a patto di averlo attivato.

Probabili formazioni Juventus-Inter

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Rabiot, Miretti, Kostic; Kean, Chiesa. Allenatore: Allegri;

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Inzaghi.