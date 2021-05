Dove si vede la serie A 2021/2022? Tutto sul possibile costo degli abbonamenti

Nonostante la stagione 2021/22 ancora non sia terminata, si guarda già al futuro del calcio italiano. Dal prossimo agosto, ovvero quando prenderà il via il nuovo campionato, infatti, ci saranno dei grossi cambiamenti per gli appassionati.

Il quadro ancora non è completo, ma ciò che sappiamo fino ad ora è che DAZN trasmetterà tutta la Serie A in streaming. La piattaforma di Perform ha infatti acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le 380 partite del campionato: ciò vuol dire che ogni settimana gli utenti potranno guardare tutte le squadre. Di queste, 7 saranno in esclusiva, e 3 in co-esclusiva con un altro broadcaster che però almeno al momento ancora non è stato scelto in quanto ancora in corso l'asta con la Lega Calcio.

Sul prezzo ancora non sono emerse indicazioni, ma nel bando si parla di 29,90 Euro al mese. Maggiori dettagli, ad ogni modo saranno diffusi solo durante l'estate.

Per coloro che vivono in aree non coperte da internet, però, DAZN effettuerà la trasmissione sul digitale terrestre. La società ha infatti un accordo per la creazione di alcuni canali ad-hoc, ma anche a riguardo non sono ancora arrivate informazioni precise.

La situazione è ancora fluida, e l'unica certezza è rappresentata dai diritti acquistati da DAZN.