Dove vedere Ajax - Atalanta ed Inter - Shakhtar Donetsk in TV e streaming

Dopo le qualificazioni di Juventus e Lazio di ieri sera, torna questa sera la Champions League, con le altre due italiane. In campo scenderanno Atalanta ed Inter, in due partite decisive per il prosieguo delle campagne europee.

Dove vedere Ajax - Atalanta in TV e streaming

Partiamo dalla partita della Dea di Bergamo, che scenderà in campo alle ore 18:55 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, su Sky Sport Uno alla posizione 201 su satellite e fibra e su Sky Sport 252. Gli abbonati alla pay tv su digitale terrestre invece dovranno collegarsi su Sky Sport Uno alla posizione 482 per la visione in SD e 472 in HD.

Lo streaming sarà garantito in esclusiva su Sky Go ed ovviamente su Now TV, per coloro che hanno sottoscritto il pacchetto Sport.

La telecronaca è affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Dove vedere Inter - Shakhtar Donetsk in TV e streaming

Per quanto riguarda il match dell'Inter di Antonio Conte, invece, bisognerà fissare gli orologi alle ore 21.

La squadra di Milano scenderà in campo alle ore 21 allo stadio San Siro di Milano. Anche in questo caso la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, anche in 4K HDR per coloro che hanno l'abbonamento dedicato.

Gli abbonati a Sky via satellite e fibra dovranno collegarsi alla posizione 201 o 252, mentre su digitale terrestre al 482 e 472.

Per lo streaming valgono i requisiti di cui sopra. La telecronaca è affidata a Massimo Marianella e Luca Marchegiani.