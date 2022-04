Dove vedere Amazon Warehouse? Ecco come accedere alla sezione 'segreta'

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, in occasione degli sconti di primavera Amazon ha rilanciato le offerte Warehouse, su un’ampia gamma di prodotti. Ma dove si vede Amazon Warehouse?

La “sezione segreta” di Amazon non è accessibile direttamente dal menù laterale, ma si può consultare in maniera molto semplice.

Come mostriamo direttamente attraverso lo screenshot presente in calce, ciò che dovrete fare è semplicemente aprire il menù a tendina presente alla destra del logo di Amazon sulla homepage dell’e-commerce: qui vi basterà scegliere “Amazon Warehouse” e quindi cliccare sulla lente d’ingrandimento. In questo modo verrete reindirizzati automaticamente alla pagina di Amazon Warehouse in Italia, che vi permette di sfogliare le offerte attive ed i prodotti Warehouse.

Chiaramente, a fianco di “Amazon Warehouse” potete anche inserire il prodotto che state cercando: in questo modo vedrete rapidamente i risultati filtrati.

L’eventuale presenza di un determinato prodotto in Amazon Warehouse la potete verificare anche nella singola scheda dei prodotti: in basso a destra vedrete “Nuovo da”: cliccando sopra tale casella avrete modo di vedere le promozioni proposte da Amazon sul determinato prodotto su Warehouse.

Chiaramente, i prodotti Amazon Warehouse beneficiano a pieno dei vantaggi classici del Prime e dei prodotti venduti da Amazon, inclusa la possibilità di effettuare il reso secondo le tempistiche classiche.