Dove vedere Atalanta - Inter di Serie A in tv e streaming

Dopo il big match tra Lazio e Juventus di ora di pranzo, la Serie A torna in campo alle 15 con un’altra sfida al vertice: di fronte si troveranno infatti Atalanta ed Inter, entrambe reduci da una settimana di coppa non certo entusiasmante.

Come dicevamo poco sopra, il via è previsto per le 15 dal Gewiss Stadium di Bergamo. Si tratta della sfida di cartello si questo pomeriggio, dal momento che le due squadre si prosperano essere tra ole pretendenti al titolo in quest stagione.

Dove vedere Atalanta - Inter

La partita, a differenza di quanto avvenuto con Lazio - Juventus, sarà trasmessa in esclusiva da Sky, per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento a Sky Calcio. Il match potrà essere visto su Sky Sport 252 su satellite e fibra, su Sky Sport Serie A al numero 202 su satellite e fibra e su 473 sul digitale terrestre.

Per coloro che invece vogliono guardarla in streaming e PC, invece, arriva Sky Go per gli abbonati a Sky, e Now Tv per coloro che hanno sottoscritto il Ticket Sport.

Probabili formazioni Atalanta - Inter

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Depaoli, Freuler, Pasalic, Mojica; Gomez, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Young; Vidal; Sanchez, Lautaro. Allenatore: Antonio Conte.