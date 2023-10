Dove vedere Atalanta - Juventus del 1 Ottobre 2023 in TV e streaming?

Dopo il big match tra Milan e Lazio di ieri 30 Settembre 2023, torna oggi nuovamente in campo la Serie A con un’altra sfida interessante. Alle ore 18, allo Stadio Azzurri d’Italia di Bergamo si sfidano l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Allegri.

Nelle ultime stagioni la partita ha avuto odore di Champions League, e tutto lascia presagire che anche in questa Serie A 2023/24 le due compagini saranno protagoniste della volata che porterà al piazzamento valido per la Coppa dalle Grandi Orecchie. Sia i bianconeri che i nerazzurri arrivano da una vittoria per 1-0 nel turno infrasettimanale, contro Lecce e Verona grazie alle reti di Milik e Koopmeiners.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN in streaming tramite l’applicazione disponibile sulle principali piattaforme, su console e su Android TV, oltre che attraverso il sito web accessibile da PC. Ricordiamo che DAZN è disponibile anche via satellite su Sky e Tivùsat con il canale ZONA DAZN, che può essere attivato direttamente attraverso le impostazioni personali di DAZN tramite il sito web.

Probabili formazioni Atalanta-Juventus

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. All. Gasperini.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.