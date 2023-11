Dove vedere Atalanta-Napoli del 25 Novembre in TV e streaming?

Dopo la sosta delle Nazionali, in cui gli Azzurri di Luciano Spalletti si sono qualificati ad Euro 2024 in Germania, torna la Serie A. Il weekend che sta per iniziare si preannuncia davvero molto ricco di sfide interessanti, già a partire dalla sfida di oggi pomeriggio alle 18.

Nella fattispecie, allo Stadio di Bergamo si sfiderà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ed il nuovo Napoli di Walter Mazzarri, che è tornato al timone della squadra Campione d’Italia dopo dieci anni.

La partita, che si preannuncia già decisiva per il cammino delle due squadre, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN in streaming, in TV su Sky per coloro che hanno attivato il canale ZONA DAZN e su Tivùsat per coloro che hanno accesso al canale sulla piattaforma satellitare. La sfida non sarà visibile su Sky, in quanto DAZN detiene i diritti esclusivi per le partite delle 18.

Ricordiamo che DAZN propone una serie di sconti per il Black Friday, su cui è possibile risparmiare fino ad 80 Euro sull’abbonamento semestrale. Sono le ultime ore per approfittarne.

Probabili formazioni Atalanta-Napoli

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Scamacca. Allenatore: Gasperini;

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.