Dove vedere Atalanta - PSG di Champions League stasera in TV e streaming gratis

Torna stasera la Champions League, con le prime partite delle Final Eight di Lisbona. A rappresentare l'Italia ci sarà solo l'Atalanta, dopo la clamorosa eliminazione della Juventus nella partita contro il Lione della scorsa settimana. La Dea di Gasperini però se la dovrà vedere contro il Paris Saint Germain.

Dove vedere Atalanta - PSG gratis

La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 e Canale 5 HD a partire dalle ore 21:00, l'orario del fischio d'inizio. Il match sarà preceduto da un prepartita condotto da Giorgia Rossi e postpartita con interviste e commenti da Lisbona.

Ovviamente, Atalanta - PSG potrà essere vista anche su Sky. La pay tv garantirà anche la trasmissione in 4K per coloro che dispongono di Sky Q e di un tv compatibile. La partita sarà visibile al canale 201, su Sky Sport Uno, ma anche al 203 su Sky Sport Football.

Per quanto concerne lo streaming, la trasmissione avverrà su Mediaset Play, la piattaforma gratuita del Biscione a cui è necessario registrarsi per poter accedere alla diretta, e su Sky Go per gli abbonati a Sky. Non manca Now TV, il servizio a pagamento di Sky, a cui però è necessario abbonarsi al Ticket Sport.

Probabili formazioni Atalanta - PSG

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic, A.Gomez; Zapata. ALL.: Gasperini.

PSG (4-3-3): K.Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; A.Herrera, Marquinhos, Gueye; P.Sarabia, Icardi, Neymar. ALL.: Tuchel.