Dove vedere Barcellona - Bayern Monaco di Champions League in TV e streaming

Dopo la supersfida tra Atalanta e PSG di ieri, che ha visto la Dea soccombere alla squadra parigina nei minuti finali dopo essere stata in vantaggio per oltre un'ora, domani sera si torna nuovamente in campo con la seconda sfida delle Final Eight di Champions League: di fronte si troveranno Barcellona e Bayern Monaco.

Per molti si tratta di una finale anticipata, in quanto probabilmente insieme al Manchester City le due squadre sono le favorite principali per la vittoria finale del trofeo. Vediamo dove seguire questo supermatch che è anche un grande classico del calcio europeo.

Dove vedere Barcellona - Bayern Monaco

La partita è esclusiva di Sky. Non viene quindi garantita la trasmissione su Canale 5 e Canale 5 HD in chiaro, a differenza di quanto avvenuto ieri sera.

Gli appassionati che hanno intenzione di seguirla, dovranno disporre di un abbonamento a Sky Sport e collegarsi su Sky Sport Uno alla posizione 201, Sky Sport Football al 203 o su Sky Sport al 251. La pay tv trasmetterà la partita anche in 4K HDR per gli abbonati Sky Q.

Ovviamente, si potrà accedere anche allo streaming su Sky Go e Sky Go Plus o, in alternativa su Now TV se si sottoscrive il Ticket Sport. Il fischio d'inizio come sempre è in programma alle 21.

Probabili formazioni Barcellona - Bayern Monaco

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, De Jong; Vidal; Messi, Suárez.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Sule, Alaba; Thiago Alcántara, Goretzka; Coman, Müller, Gnabry; Lewandowski.