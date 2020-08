Dove vedere Barcellona - Napoli di Champions League stasera in streaming e TV gratis

Dopo Juventus - Lione di ieri sera, torna nuovamente la Champions League con l'altro ritorno degli ottavi di finale. Stasera in campo scenderanno Barcellona e Napoli, per il ritorno della sfida del San Paolo.

Dove vedere Barcellona - Napoli di stasera

La partita sarà ovviamente trasmessa da Sky, che detiene i diritti per la trasmissione esclusiva dei match della massima competizione calcistica a livello europeo.

Come ampiamente preannunciato, però, il match potrà essere seguito anche su Canale 5 e Canale 5 HD su Tivùsat, con ampio pre e post partita.

Per quanto concerne lo streaming, invece, gli abbonati a Sky potranno affidarsi a Sky Go, mentre gli altri a Mediaset Play, la piattaforma gratuita del Biscione che richiede solo la registrazione per accedere allo streaming.

Sky trasmetterà anche il prepartita a partire dalle ore 20:00.

Probabili formazioni Barcellona - Napoli

La squadra di Gattuso è costretta a vincere dopo l'1-1 dell'andata che qualifica il Barcellona alla luce dei goal in trasferta. Di fronte si troverà un Barcellona in difficoltà dopo aver perso la Liga a discapito del Real Madrid.

Barcellona (3-4-3): ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet; Sergi Roberto, de Jong, Rakitic, Jordi Alba; Suarez, Messi, Griezmann. Allenatore: Setien;

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gattuso.