Dove vedere Borussia Dortmund - Milan del 4 Ottobre 2023 in TV e streaming?

Prosegue la seconda giornata dei gironi di Champions League, con un’altra grande serata di big match con protagoniste anche le squadre italiane. Dopo gli impegni di Inter e Napoli di ieri sera, è la volta del Milan e della Lazio, impegnate rispettivamente contro Borussia Dortmund e Celtic.

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Newcastle, e la vittoria in campionato, il Milan di Stefano Pioli fa visita al Borussia Dormund che al debutto in Champions League ha perso per 2-0 Parigi contro il Paris Saint Germain.

La partita prenderà il via alle ore 21 e sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, in maniera completamente gratuita per tutti gli utenti abbonati al servizio Prime di Amazon. L’applicazione di Prime Video è disponibile anche su decoder di Sky, oltre che su smart tv, tablet e smartphone. Ovviamente, Amazon proporrà un ampio pre partita e post partita con tutte le interviste ai protagonisti della partita. Le altre partite del mercoledì di coppa, inclusa Celtic - Lazio, saranno visibili in esclusiva su Sky ed in modalità pay.

Probabili formazioni Borussia Dortmund - Milan

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyemi, Malen.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.