Vedere i canali Mediaset senza decoder? Certo che si può fare

In un periodo in cui i problemi di ricezione del segnale TV continuano purtroppo a tenere banco, più di qualcuno potrebbe essere alla ricerca di un metodo alternativo per prendere visione dei propri canali preferiti del digitale terrestre. Ovviamente, di mezzo ci sono anche le proposte Mediaset.

Ebbene, se sono proprio i canali TV associati a questa grande realtà a interessarvi, quel che potreste voler tenere bene a mente è che al giorno d'oggi le dirette vengono trasmesse anche via streaming. In parole povere, basta avere a disposizione una connessione a Internet a banda larga per poter riuscire tranquillamente a prendere visione di tutto.

Per intenderci, potreste magari voler raggiungere il portale ufficiale di Mediaset Infinity, recandovi dunque nella scheda "Dirette Tv" e selezionando l'opzione "Tutte le dirette", per poter effettivamente raggiungere il player che permette di scegliere tra la visione in diretta, tramite connessione a Internet, delle varie Reti Mediaset. C'è inoltre un'app per Android e iPhone/iPad legata a questo servizio.

Se, però, il vostro interesse è quello di prendere visione dei canali TV in diretta, via Internet, tramite il televisore, potreste voler tenere in considerazione la questione Smart TV/dongle HDMI. In parole povere, al netto del fatto che televisori come quelli di LG consentono di scaricare l'app di Mediaset Infinity direttamente dallo store digitale integrato, sui televisori non smart potreste invece pensare di puntare a una soluzione esterna come Amazon Fire TV Stick.