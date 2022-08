Dove si può vedere la Champions League 2022-23 in TV e in streaming?

La spartizione dei diritti per le trasmissioni calcistiche nazionali e internazionali in Italia dà sempre origine a numerosi dubbi tra gli appassionati: dopo avere parlato dell’accordo tra DAZN e Sky per la Serie A 2022-2023, analizziamo dove vedere la Champions League 2022-23 in TV e in streaming.

Come da noi già illustrato nella guida completa per il calcio in TV fino al 2024, le Coppe Europee sono spartite tra praticamente tutti i servizi di streaming del Belpaese. Nel caso specifico della Champions League, Sky si è aggiudicata i diritti per la trasmissione via satellite e via Internet di 121 partite su 137 totali; per vederle è necessario acquistare Sky Sport. Le 16 partite restanti sono consegnate in esclusiva ad Amazon e riguardano le migliori partite dalla fase a eliminazione diretta alla finale; in tal caso, basterà iscriversi a Prime Video pagando 36 Euro all’anno o, in virtù dell’aumento di prezzo di Prime in Italia dal 15 settembre in avanti, 49,90 Euro all’anno.

In alternativa, Mediaset Infinity+ a 7,99 Euro al mese permette di seguire 104 top match (finale inclusa) della Coppa dalle Grandi Orecchie; ma attenzione, poiché Canale 5 consente di godersi gratuitamente i match del martedì sera con una squadra italiana presente e, ovviamente, la finale. Non manca all’appello TIMVision che, con il pacchetto TIMVision Calcio e Sport, comprende le partite trasmesse da Mediaset Infinity+.

DAZN è ovviamente il grande escluso dal mucchio, ma ricordiamo che si è aggiudicato i diritti televisivi per tutti i match di Europa League e alcune partite della Conference League.