Dove vedere Chelsea-Milan e Juventus-Maccabi in TV e streaming?

Dopo le due vittorie di ieri, rispettivamente per 1-0 dell'Inter contro il Barcellona e per 6-1 del Napoli contro l'Ajax, torna stasera nuovamente in campo la Champions League con le altre due squadre italiane: Juventus e Milan.

Il Milan se la dovrà vedere a Stamford Bridge contro il Chelsea, e come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, Chelsea-Milan sarà visibile su Prime Video in maniera completamente gratuita per tutti gli abbonati al servizio Prime di Amazon, che garantirà anche un ricco prepartita condotto da Giulia Mizzoni, Gianfranco Zola, Clarence Seedorf ed Alessandro Nesta, a cui si aggiungerà il postpartita con le interviste e gli highlights a partire dalle 23 con tutti i goal delle partite.

La Juventus invece è chiamata a dare una scossa alla Champions League, dopo le sconfitte contro Benfica e Paris Saint Germain. La partita della squadra di Max Allegri, in casa contro il Maccabi Haifa, sarà visibile in esclusiva su Sky per gli abbonati al pacchetto Sky Sport su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, ma anche in streaming su Now, Sky Go e Mediaset Infinity per coloro che hanno sottoscritto l'abbonamento dedicato.

Tutte le altre partite non indicate nella news potranno essere viste su Sky e Mediaset Infinity in streaming.