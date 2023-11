Si può vedere chi ha visualizzato un video su Facebook? La spiegazione

Mentre i piani a pagamento per Facebook e Instagram arrivano anche in Italia, una funzione per creator della piattaforma di Meta resta ancora di difficile spiegazione. È possibile vedere chi ha visualizzato i nostri video su Facebook? La risposta sembra scontata, ma in realtà degli strumenti per i creator ci sono!

Partiamo con una precisazione: al momento è impossibile vedere esattamente chi ha visto i nostri video su Facebook. Le impostazioni di default del social network, infatti, inibiscono questa possibilità, che però potrebbe essere molto importante per i creatori di contenuti, che potrebbero usarla per "tarare" i propri contenuti in base al bacino di utenza.

Tuttavia, c'è pur sempre un modo per farsi un'idea della composizione del proprio pubblico, che però richiede di passare per alcune specifiche pagine del social. A livello macroscopico, per esempio, Facebook conta il numero di visualizzazioni di ogni video: quest'ultimo viene aggiornato ogni tre secondi, dandovi un'idea immediata del reach e della popolarità dei vostri contenuti.

Per approfondire ulteriormente le statistiche dei vostri video su Facebook, poi, potete usare la pagina Video Insights di Facebook, che include - accanto al numero di visualizzazioni dei singoli video - anche diversi altri dati relativi al loro engagement e alle caratteristiche demografiche del vostro pubblico. Neanche questa pagina, però, vi permette di vedere i profili di chi ha visualizzato i video, che restano nascosti in virtù delle linee guida di Meta sulla privacy.

Ci sono però due importanti eccezioni. Le Live e le Stories di Facebook, infatti, vi permettono di sapere in tempo reale chi ha guardato i vostri contenuti. Per quanto riguarda le Live, infatti, potrete accedere in ogni momento all'elenco completo degli spettatori, che sparirà solo a trasmissione finita. Per le Stories, invece, potrete vedere sia il numero di visualizzazioni che il nome dei singoli spettatori, esattamente come su Instagram.