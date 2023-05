Dove vedere City-Real Madrid di Champions League di stasera in TV e streaming?

Dopo la semifinale di Champions League tra Inter e Milan, stasera conosceremo la seconda finalista della Coppa dei Campioni 2022/23. In campo all’Etihad Stadium di Manchester infatti si ritroveranno di fronte il Manchester City di Pep Guardiola ed il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

L’andata del Bernabeu si è conclusa con uno spettacolare 1-1, che ha divertito i presenti e gli appassionati che l’hanno seguita da casa.

La partita sarà trasmessa stasera, 17 Maggio 2023, a partire dalle ore 21 in esclusiva da Amazon Prime Video in diretta gratuita da coloro che posseggono un abbonamento ad Amazon Prime. La piattaforma di streaming proporrà anche un ampio pre e post partita con tutti i talent.

Ricordiamo che proprio di recente Sky ed Amazon hanno rinnovato l’accordo per la Champions League, che trasmetteranno per altre tre stagioni nelle stesse modalità attualmente in vigore. Le due emittenti - che sono pronte a sfidarsi anche per la Serie A - sono avrebbero sborsato complessivamente oltre 900 milioni di Euro per assicurarsi i pacchetti.

Probabili formazioni Manchester City - Real Madrid

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne, Grealish; Haaland. Allenatore: Pep Guardiola.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Alaba, Rudiger, Camavinga; Valverde, Modric, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti.