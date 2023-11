Dove vedere la Coppa Davis sabato 25 Novembre 2023? Gioca l'Italia di Sinner

È ancora Sinner vs Djokovic. I due tennisti si sono già affrontati nell’ultimo delle ATP Nitto di Torino, dove ha trionfato il serbo con un sonoro 6-3 6-3. Oggi, 25 Novembre 2023, Sinner e Djokovic si troveranno di nuovo di fronte, nelle semifinali della Coppa Davis.

La partita andrà in scena alle ore 12 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga. Come previsto dal format della competizione, sono previsti due singolari ed un doppio caso di parità. Per la Serbia i convocati sono Novak Djokovic, Laslo Djere, Dušan Lajović, Miomir Kecmanović e Hamad Medjedovic, mentre il capitano è Viktor Toracici. La finalissima è in programma domani, 26 Novembre 2023, alle ore 16. La speranza è ovviamente di vedere in campo di nuovo gli Azzurri, magari vedendoli trionfare.

Vista l’importanza della partita, ed il momento d’oro che sta godendo il tennis italiano anche grazie alle performance di Jannik Sinner, sarà possibile seguire la partita anche in chiaro. La partita, così come tutti i match trasmessi dall’Italia, sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 ed in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Ovviamente, gli abbonati a Sky Sport potranno seguire l’intera partita, con ampio pre e post partita, su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.