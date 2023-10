Vedere Crunchyroll su Amazon Prime Video? C'è l'accordo, ma per ora niente Italia

Dopo avervi spiegato la funzione di noleggio di Amazon Prime Video, vale la pena tornare a fare riferimento in questa sede al popolare servizio di streaming. Infatti, è stato annunciato un accordo non di poco conto tra Crunchyroll e Amazon.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e MSPowerUser, a partire da ottobre 2023 i contenuti di Crunchyroll sono approdati su Prime Video negli Stati Uniti d'America mediante i cosiddetti Canali. Questa possibilità è in fase di rollout anche per quel che concerne Paesi come Canada, Regno Unito e Svezia. Per adesso, però, il nostro Paese non è coinvolto.

Risulta tuttavia interessante comprendere a cosa si fa effettivamente riferimento. Ebbene, gli utenti esteri appassionati di anime hanno la possibilità di scegliere tra due abbonamenti: quello Fan (7,99 dollari al mese) e quello Mega Fan (9,99 dollari al mese). In entrambi i casi c'è di mezzo l'opportunità di vedere gli episodi poco dopo la release giapponese e senza pubblicità, ma nel caso della sottoscrizione Mega Fan risulta possibile anche scaricare i contenuti per la visione offline. Amazon fa poi riferimento a "benefici addizionali non video", ma non ci sono ulteriori dettagli al momento.

In ogni caso, vale la pena ribadire che per ora l'Italia non è coinvolta. Tuttavia, l'accordo è globale e il servizio verrà infatti esteso a ulteriori mercati col passare dei mesi. Capite bene, dunque, che potrebbe magari interessarvi approfondire sin da ora come funzionano i Canali di Prime Video. Per il resto, se siete soliti fare uso di questo servizio (in questo caso vi basta avere un abbonamento Prime attivo), potrebbe interessarvi sapere che, in vista di Halloween 2023, è approdato su Prime Video il film Winnie The Pooh Sangue e Miele (certo, quest'ultimo non c'entra nulla coi contenuti di Crunchyroll, ma potreste comunque volerci dare un'occhiata).