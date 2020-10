Dove vedere il Derby tra Inter e Milan di oggi in TV e streaming

Come avevamo detto poco fa, il sabato di oggi sarà molto importante per il campionato, in quanto ricco di big match. Dopo l’anticipo tra Napoli ed Atalanta, sarà la volta del Derby di Milano tra Milan ed Inter, che proprio come la squadra di Gattuso sono alle prese con il Coronavirus.

Dove vedere Inter - Milan in TV e streaming

La partita prenderà il via alle ore 18:00 dallo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano: si tratterà del primo Derby della Madonnina a porte chiuse, in quanto saranno presenti solo pochi spettatori come previsto dal protocollo firmato da Lega Calcio e Governo.

Anche questa partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky: gli utenti potranno seguirla su Sky Sport Serie A (al numero 202 e 249 su satellite e 473 e 483 su digitale terrestre) e su Sky Sport al numero 251 del satellite.

Se avete intenzione di seguirla in streaming, i metodi sono i soliti: o l’applicazione di Sky Go, per gli abbonati a Sky, oppure Now TV con pacchetto Sport

Probabili formazioni Inter - Milan

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte;

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.