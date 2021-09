Dove vedere il derby tra Lazio e Roma del 26 Settembre di Serie A?

Alle 18:00 di oggi, domenica 26 Settembre 2021, la Roma di Josè Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri si troveranno di fronte per la stracittadina: il Derby della Capitale, l'ennesimo capitolo nell'infinita rivalità tra le due squadre.

La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN, a partire dalle 17:30 con l'ampio prepartita e la marcia d'avvicinamento al big match. Non è prevista quindi alcuna copertura per Sky, che trasmetterà invece il posticipo di domani sera alle 20:45 tra Venezia e Torino (che comunque potrà essere seguita anche sulla piattaforma di Perform).

Dopo i problemi del turno infrasettimanale, DAZN ha regalato un mese di abbonamento a tutti coloro che sono stati impattati dal blackout, i quali saranno contattati via mail direttamente dai gestori. La speranza degli utenti è che non si verifichino altri disservizi, ma è indubbio che la stracittadina di Roma, anche a causa della mole elevata di tifosi che è in grado di attirare, rappresenta l'ennesimo banco di prova importante per DAZN.

Nelle scorse ore si è anche parlato della possibilità di trasmettere tutta la Serie A su digitale terrestre, ma si tratta di un'extrema ratio.

Probabili formazioni Lazio-Roma

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; Abraham.