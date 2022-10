Dove vedere il Derby di Serie A Torino - Juventus in TV e streaming?

Due squadre in difficoltà, con i bianconeri che sono tenuti a dare una risposta dopo la disastrosa prestazione contro il Maccabi Haifa. Alle ore 18 di oggi va in scena il Derby della Mole tra Torino e Juventus, e come sempre vediamo dove seguirlo.

La partita, in programma tra poco allo Stadio Olimpico Grande Torino, sarà visibile in esclusiva su DAZN in streaming e su ZONA DAZN su Sky per coloro che hanno attivato il canale TV di DAZN su Sky su satellite, altrimenti bisognerà affidarsi all’applicazione che già da qualche anno trasmette il campionato di calcio italiano nel nostro paese.

DAZN, come sempre, proporrà un ampio prepartita a partire dalle 17:30, con tutti gli ospiti e le interviste ai protagonisti della partita.

La Juventus, come dicevamo poco sopra, è chiamata a dare una risposta ai suoi tifosi dopo un periodo non certo facile culminato nel ritiro imposto da Allegri ai suoi calciatori, anche alla luce delle parole del presidente Andrea Agnelli. Il Torino di Juric non ha iniziato al meglio la stagione, con soli due successi nelle ultime 12 partite e un attacco che fatica a trovare la via del gol.

Torino (3-4-2-1):Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Miranchuk. All. Juric

Juventus (3-5-2):Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All. Allegri