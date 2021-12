Dove vedere l'ora esatta per il conto alla rovescia? Si avvicina Capodanno 2022

Mancano poche ore al nuovo anno, e sebbene sia ancora presto, è il momento di iniziare a sintonizzare gli orologi per il conto alla rovescia di stasera. Ovunque voi siate, è bene tenere sempre sotto controllo l’orario per non festeggiare in ritardo e stappare lo spumante alla mezzanotte precisa.

Per questo motivo, il nostro consiglio è di collegarvi al sito dell’Ora Esatta Italia dove viene indicato l’orario preciso con tanto di minuti e secondi. I gestori sottolineano che la “temporizzazione dell' ora esatta con secondi è calcolata in modo statistico con chiamate multiple al server di residenza, per questo l'orario sarà visibilmente sincronizzato anche su diverse finestre, browser, pc e smatphone e tablet”.

In alternativa, se proprio non riuscite a collegarvi ad internet, potete comunque affidarvi agli orologi digitali di smartphone, smartwatch e tablet che sono comunque sincronizzati e non sono in ritardi nemmeno di un secondo rispetto all’ora reale.

Anche in TV comunque i vari programmi che accompagneranno l’arrivo del 2022 proporranno i classici countdown per salutare il nuovo anno che, si spera, sia migliore rispetto a quello appena passato.

Approfittiamo di questa notizia per augurare a voi ed alle vostre famiglie un buon Capodanno e vi diamo appuntamento al 2022 ovviamente su queste pagine.