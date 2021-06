Dove vedere Euro 2020? Stasera si parte con Turchia - Italia

Ci siamo: stasera alle ore 21 inizia ufficialmente Euro 2020, l'edizione degli Europei di Calcio che si sarebbe dovuta tenere lo scorso anno ma che è stata rinviata causa Covid. Ad aprire le danze saranno proprio gli azzurri di Roberto Mancini, che a Roma sfideranno la Turchia.

La partita sarà ovviamente visibile su Rai 1 a partire dalle 21, ma sarà proposto un ampio pre e post partita con Varriale e Claudio Marchisio.

Per coloro che intendono seguire le partite anche in Ultra HD 4K, Tivùsat ha annunciato che trasmetterà 27 match alla risoluzione, sul canale Rai 4K (qui vi spieghiamo come vedere la Rai in 4K: la guida si riferisce alla finale di Coppa Italia ma è comunque valida visto che si appoggia alla stessa piattaforma). Complessivamente su Tivùsat saranno visibili in 4K 27 partite di UEFA Euro 2020, tra cui tutte quelle dell'Italia.

Ovviamente, anche Sky trasmetterà gli Europei di Calcio: la pay tv di Comcast ha presentato qualche giorno fa una ricca programmazione composta da 51 match in 4K HDR e tanti extra tra cui diretta gol che permetterà di seguire tutte le partite in contemporanea, sulla scia di quanto accade per la Serie A e Champions League, e tane rubriche e podcast. Euro 2020 sarà incluso nell'abbonamento Sky Calcio.