Dove vedere l'evento Apple del 14 Settembre 2021? Arrivano gli iPhone 13

Ci siamo: alle 19 di domani, 14 Settembre 2021, si riaccendono i riflettori sull'Apple Park di Cupertino dove Apple presenterà le prime novità per l'autunno 2021. Il piatto forte di giornata sarà ovviamente rappresentato dagli iPhone 13, ma della partita dovrebbero essere anche Apple Watch Series 7 ed a quanto pare le AirPods nuove.

Per coloro che se lo stanno chiedendo, facciamo il punto su come seguire quello che si preannuncia essere un keynote piuttosto scoppiettante che copriremo su queste pagine con tutte le notizie in diretta.

Apple trasmetterà comunque l'evento (che sarà proposto nuovamente in forma pre-confezionata dal momento che i giornalisti non sono ammessi causa Covid-19), su YouTube attraverso il proprio canale ufficiale: abbiamo inserito in calce il player a cui potete collegarvi alle 19 di domani per seguirlo.

Coloro che posseggono una Apple TV, possono anche affidarsi all'applicazione Apple Events per seguire la conferenza.

Ovviamente, è prevista una live anche sulla pagina del sito web ufficiale Apple, visibile da Mac, iPhone, iPad, PC ed in generale da tutti i dispositivi provvisti di Safari, Chrome, Firefox ed i principali browser.

Non è chiaro se sia previsto anche il live streaming su Twitter, come avvenuto anche in altre circostanze.

Per un breve recap su cosa attendersi da iPhone 13, vi rimandiamo alla notizia pubblicata nel weekend.