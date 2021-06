Dove vedere l'evento di presentazione di Windows 11? Orario e diretta streaming

Con l'ultimo teaser di Windows 11 pubblicato da Microsoft, è ufficialmente partito il conto alla rovescia all'evento che tra poche ora porterà alla presentazione del nuovo sistema operativo. Facciamo il punto però su orario e dove seguire il keynote.

A che ora si terrà l'evento di presentazione di Windows 11?

L'evento partirà in via ufficiale alle ore 17 italiane, e come ampiamente prevedibile non vedrà la presenza della stampa nel teatro a causa della situazione legata alla pandemia. È attesa anche la presenza dell'amministratore delegato della compagnia americana, Satya Nadella, oltre che di tutti i dirigenti legati al mondo Windows.

Dove vedere l'evento di Windows 11?

Microsoft al momento ha predisposto solo una pagina sul proprio sito web ufficiale, dove alle 17 circa sarà presente il player per la diretta video.

Il colosso di Redmond non ha spiegato se sarà possibile seguire la conferenza anche su YouTube o meno, e da questo fronte non sono emerse informazioni.

Per quanto riguarda Windows 11, nelle ultime settimane è praticamente emerso ogni aspetto dell'OS: si tratterà di un miglioramento importante rispetto a Windows 10, con cui condividerà comunque molti aspetti, e secondo le voci di corridoio Microsoft avrebbe. intenzione di offrire la possibilità di aggiornare gratuitamente da Windows 10 e Windows 7.