Si fa vedere per un fastidio, le trovano nell'orecchio un ragno molto velenoso

Storia incredibilmente raccapricciante (ma non così unica nel suo genere) direttamente dalla cronaca di Kansas City. Una donna pensava di avere dell'acqua nel timpano, ma quando è andata a farsi vedere le hanno trovato un ragno estremamente velenoso. Era un ragno eremita marrone, il suo morso potrebbe essere fatale.

La donna aveva iniziato a sentire una forma di tappo nell'orecchio, accompagnata dal sentore di sporadici movimenti. Pensava che fosse semplicemente dell'acqua intrappolata nel timpano.

"Mi ero sentita così anche altre volte dopo essere andata a nuotare", ha infatti spiegato ai cronisti locali.

Ma quando è andata a farsi vedere in ospedale, un'infermiera ha scoperto che non si trattava di questo. "Credo che tu abbia un insetto nell'orecchio", si è sentita dire poco dopo che i medici avevano iniziato ad analizzare il problema. Quando gli infermieri hanno rimosso l'ospite indesiderato, hanno scoperto che si trattava di un piccolo ragno delle dimensioni di una moneta da 10 centesimi.

E non un ragno qualsiasi, un eremita marrone, un ragno con un morso estremamente velenoso in grado di portare la pelle in stato di necrosi, in modo simile al morso del ragno violino diffuso anche in Nord Italia. L'eremita marrone non morde frequentemente, ma vista la condizione in cui si trovava, è un miracolo che non sia successo. Bastava che la donna inserisse un cotton fioc troppo in fondo per portare l'aracnide ad avere un comportamento aggressivo.

Ora la protagonista di questo episodio agghiacciante ha iniziato a dormire sempre con i tappi per le orecchie per via della paura dei ragni.