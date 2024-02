Dove vedere il Festival di Sanremo 2024 in streaming, TV e 4K? La guida completa

Prende ufficialmente oggi il via la settimana di Sanremo 2024, la più attesa dell’anno per gli amanti di musica italiana e, come di consueto, siamo qui pronti a fare il punto sui sistemi messi a disposizione dalla Rai per seguire la kermesse.

Ovviamente, il sistema principale è rappresentato dalla TV tradizionale: sia su satellite che su digitale terrestre, Rai 1 proporrà integralmente in HD tutte le cinque serate del Festival della Canzone Italiana presentato da Amadeus.

Una novità di rilievo è rappresentata dal fatto che Sanremo 2024 sarà trasmesso anche in 4K su Tivùsat su satellite: coloro che sono in possesso di una CAM o decoder compatibile, oltre che TV in grado di supportare tale risoluzione, non dovranno fare altro che collegarsi al canale 201 su Tivùsat per poter seguire la manifestazione alla massima risoluzione disponibile. La RAI ha già effettuati i primi test con la Prima della Scala.

Ovviamente, non mancherà RaiPlay, che consentirà di seguire da PC, smartphone, tablet e smart tv in streaming le cinque serate in versione integrale. Dopo la messa in onda sarà disponibile anche la versione in LIS.

Insomma, per gli appassionati c’è davvero tanta carne al fuoco e ci sono tutti gli ingredienti per non perdere nemmeno un minuto del Festival.