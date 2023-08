Vedere i film più visti su Netflix? Non c'è solo la Top 10

Sono ormai passati anni da quando Netflix ha introdotto il riquadro Top 10 nelle varie applicazioni ufficiali. Non esattamente tutti sanno, però, che è possibile dare un'occhiata a statistiche più ampie in merito ai film più visti su Netflix. Vale dunque la pena approfondire la questione.

A tal proposito, risulta possibile collegarsi al portale ufficiale Netflix Tudum per prendere visione anche di classifiche a livello globale (ricordiamo che invece la riga che compare usualmente, ad esempio, nel contesto dell'applicazione per dispositivi mobili di Netflix riguarda solamente l'Italia). Il sito Web coinvolto consente infatti di fare clic sull'opzione "Top 10 by Country" per poter avere uno sguardo un po' su tutti i Paesi del mondo.

Si tratta insomma di una possibilità potenzialmente intrigante per comprendere le differenze di gusti da un Paese all'altro. Ciò che viene messo in evidenza sono l'attuale classifica Top 10 del Paese scelto e il numero di settimane in Top 10 dei singoli film. Quando si guarda, invece, alla Top 10 a livello globale, risultano disponibili anche le ore viste e le "visualizzazioni" legate a una specifica settimana. Attenzione però alla suddivisione in "Films (English)" e "Films (Non-English)", dato che quest'ultima classifica va selezionata manualmente.

Se volete approfondire maggiormente la questione, potrebbe interessarvi consultare il nostro recente approfondimento in merito a qual è il film più visto di sempre su Netflix, in cui abbiamo preso in considerazione anche il cambio del sistema di statistiche della piattaforma.