Dove vedere la finale degli Australian Open di Sinner? Tutti i dettagli

Si giocherà domani, 28 Gennaio 2024, alle ore 9:30 la finalissima degli Australian Open tra Jannik Sinner e Medvedev. Il tennista azzurro, che ha guidato l’Italia alla vittoria della Coppa Davis, si troverà di fronte il numero tre al mondo dopo la bellissima vittoria in semifinale contro Djokovic.

Sebbene in molti abbiano chiesto a gran voce la trasmissione della partita in chiaro, però, ciò non avverrà. A svelare i dettagli completi i colleghi di Calcio e Finanza, i quali sulle loro pagine evidenziano come la normativa AGCOM non preveda gli Slam Tennistici (come l’Australian Open appunto) tra gli eventi di interesse nazionale per cui deve essere garantita la visione gratuita per tutti. Ciò avviene ad esempio con le partite della Nazionale Italiana di Calcio, ma anche per altri match con protagoniste le squadre italiane in Champions League ed Europa League, soprattutto nelle fasi finali delle competizioni, ma anche per le olimpiadi.

In particolare, direttamente sul sito web di Agcom, si può accedere alla lista degli “eventi di particolare rilevanza per la società di cui è assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro”, aggiornata il 15 Marzo 2021. Tale elenco comprende:

le Olimpiadi estive ed invernali;

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

il Giro d’Italia;

l Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;

il Festival della musica italiana di Sanremo.

Nel paragrafo tre della stessa delibera si legge anche l’Autorità si riserva di emendare la precedente lista includendo i seguenti eventi:

le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

il campionato mondiale di ciclismo su strada.

Come si può vedere quindi, i tennis non rientra in tale lista. Almeno ad oggi, 27 Gennaio, salvo stravolgimenti da parte di Discovery, la finale degli Australian Open sarà trasmessa su Eurosport, Sky e DAZN per gli abbonati.