Dove vedere la finale di Champions League Manchester City-Inter in TV e streaming?

Ci siamo: il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Stasera, 10 Giugno 2023, alle ore 21 l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola allo stadio di Istanbul nella finalissima di Champions League in una serata da sogno.

Una serata inattesa per certi versi dai tifosi nerazzurri, che ad inizio stagione non avevano messo in preventivo di arrivare all’atto finale della Coppa dalle Grandi Orecchie. Dal loro canto, invece, i Campioni d’Inghilterra guidati da Guardiola inseguono questo sogno già da anni.

La partita tra Manchester City ed Inter sarà trasmessa ovviamente anche in chiaro, essendo un evento di particolare rilevanza. La trasmissione sarà garantita su Canale 5, oltre che su Sky su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213).

Se non siete in casa e volete comunque seguire la partita, sono sempre disponibili le opzioni in streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e Now TV.

Ricordiamo che per la prossima stagione la Champions League resterà su Sky ed Amazon: le due emittenti hanno rinnovato gli accordi in essere fino al 2027.

Probabili formazioni Manchester City - Inter

Manchester City (3-2-4-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All.: Guardiola.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Inzaghi.