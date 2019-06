Dove vedere la finale di Champions League Tottenham-Liverpool, anche in streaming e 4K

A pochi giorni dalla finale di Europa League, è tempo di tornare nuovamente in campo con le coppe internazionali. Questa sera, dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid andrà in scena l'atto finale della Champions League 2019/2020 che vedrà contrapposte, ancora una volta, due squadre inglesi.

Contro si troveranno il Tottenham di Mauricio Pochettino, reduce dalla vittoria contro l'Ajax, ed il Liverpool guidato dal tedesco Jurgen Klopp che nelle semifinali è riuscito nella sorprendente impresa di rimontare il risultato del Barcellona, guadagnandosi un posto nella finalissima.

La partita come sempre sarà trasmessa da Sky Sport, condita da un ampio prepartita a cui prenderanno parte i vari talent che hanno accompagnato gli appassionati durante tutta la stagione. La pay tv garantirà la trasmissione anche in 4K HDR per gli abbonati a Sky Q, che di recente ha raggiunto quota un milione di abbonati.

Anche la televisione di Stato trasmetterà la finale, su Rai 1 a partire dalle ore 21:00, ma la notizia dell'ultima ora è che sarà visibile anche su Rai 4K, dai decoder Tivùsat su Hot Bird. La partita sarà trasmessa anche in HDR al canale 210 mentre sul digitale terrestre ci sarà la diretta su Rai 1 HD.

Sia Sky che la RAI consentiranno di seguire la partita anche in streaming su Sky Go e RaiPlay.