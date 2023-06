Dove vedere la finale di Conference League Fiorentina - West Ham?

A pochi giorni dalla finale di Europa League, un'altra squadra italiana si appresta ad affrontare la finale di una competizione europea, in attesa della finalissima di Champions League di sabato prossimo. In campo ci saranno Fiorentina e West Ham.

Il via è previsto alle ore 21 della Futura Arena di Praga. Gli uomini di Vincenzo Italiano avranno la possibilità di portare a casa il trofeo italiano che lo scorso anno ha vinto la Roma di Josè Mourinho, che quest'anno non ha centrato il bis europeo dopo la sconfitta ai rigori contro il Siviglia in finale di Europa League.

La partita sarà trasmessa su un'ampia platea di piattaforma. In chiaro, gli appassionati avranno la possibilità di seguirla su TV8, ma ovviamente la trasmissione sarà garantita anche su satellite su Sky Uno al canale 201, Sky Sport Football al 203, in 4K su Sky Sport 4K alla posizione 213 e Sky Sport 251. Anche DAZN trasmetterà in streaming il big match, in streaming come Sky su Sky Go. Tutte le piattaforme proporranno un ampio pre partita.

Probabili formazioni Fiorentina-West Ham

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzales; Cabral. All. Italiano.

West Ham (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. All. Moyes.