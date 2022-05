Dove vedere la finale di Conference League Roma-Feyenoord in TV e streaming?

Si chiude la prima edizione della UEFA Europa Conference League, e c'è l'Italia tra le protagoniste. A contendersi il trofeo c'è infatti la Roma di Josè Mourinho, che sfiderà il Feyenoord nell'attesissimo ultimo atto del trofeo continentale.

Il match andrà in onda dalla National Arena di Tirana a partire dalle ore 21 e potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K in TV ed in streaming su Sky Go e Now per coloro che posseggono i pacchetti Sport ed il Ticket Sport rispettivamente.

La pay tv, però, vista l'importanza dell'evento, ha anche deciso di proporre la visione gratuita in chiaro su TV8.

Per gli appassionati e tifosi giallorossi è previsto lo studio pre-partita a partire dalle ore 19:30, seguita dalla partita dalle 21 ed a seguire la premiazione e lo studio post-partita con le interviste ai protagonisti.

Subito dopo la finale di Conference League, partirà la marcia d'avvicinamento alla finalissima di Champions League di Parigi, che andrà in scena sabato prossimo e vedrà protagoniste Real Madrid e Liverpool.

Ricordiamo che, per quanto riguarda lo streaming, dallo scorso anno su Sky Go è arrivata l'alta definizione per tutti. Per il 4K invece è necessario essere dotati dello Sky Q via satellite.