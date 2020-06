Dove vedere la finale di Coppa Italia Napoli - Juventus in TV, streaming e 4K

Andrà in scena stasera, dallo Stadio Olimpico di Roma, l'atto finale della Coppa Italia 2019/2020, che sarà il primo trofeo ad essere assegnato dopo il lockdown. Di fronte si troveranno il Napoli di Rino Gattuso, che in semifinale ha eliminato l'Inter, e la Juventus di Maurizio Sarri.

Il match, che ha sempre un sapore particolare per le due tifoserie, sarà trasmesso su Rai 1 ma anche 4K su Rai 4k, come ampiamente preannunciato nelle passate settimane. Ovviamente, i tifosi potranno anche affidarsi alla piattaforma di streaming RaiPlay per seguire la partita in mobilità da smartphone, tablet o da PC.

La TV di Stato proporrà anche un ampio pre e post partita, comprensivo della cerimonia di premiazione che sarà "self service" a causa delle disposizioni in materia sanitaria. I calciatori infatti saliranno sul palco dove troveranno la medaglia e la coppa che non sarà consegnata loro dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha preferito non godersi del privilegio che è stato negato ai fan. La finalissima infatti si giocherà a porte chiuse, come i match di Serie A che si terranno nel weekend.

Probabili formazioni Napoli-Juve

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Juventus (4-3-3): ​Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Ronaldo, Dybala. Allenatore: Maurizio Sarri