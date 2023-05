Dove vedere la finale di Europa League Siviglia-Roma in TV e streaming?

Stasera si assegna il primo trofeo europeo della stagione, con l'Italia che può portarne a casa addirittura tre visto che tre squadre del nostro campionato sono presenti in altrettante finali. A Budapest di fronte si troveranno la Roma di Mourinho, che potrebbe centrare il secondo successo continentale in due anni, ed il Siviglia di Mendilibar.

Dove vedere Roma-Siviglia

Le opzioni a disposizione dei tifosi sono davvero tante, sia in streaming che in TV.

La partita sarà trasmessa ovviamente su Sky Sport anche in 4K HDR e su DAZN: le due piattaforme posseggono i diritti televisivi della competizione e permetteranno ai propri abbonati di poter accedere all'atto finale della Coppa.

La marcia d'avvicinamento di Sky inizierà alle 19:30 con l'Anteprima Finale Europa League su Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e Sky Sport 4K. A seguire l'Europa League Show, la partita ed il post partita. Il commento è affidato ovviamente a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

Tuttavia, dal momento che si tratta di un evento calcistico di particolare rilevanza, viene garantita anche la trasmissione in chiaro su Rai 1 HD, come fatto anche con le semifinali di Europa League.

In streaming invece il big match potrà essere seguito su Sky Go, Now TV ed appunto DAZN.

Probabili formazioni Roma-Siviglia

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Mancini; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Abraham. All.: Mourinho

Siviglia (4-2-3-1): Bono; Navas, Badè, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri. All.: Mendilibar