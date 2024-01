Dove vedere la finale di Supercoppa Italiana 2024 Napoli-Inter in TV e streaming?

Atto finale per la nuova Supercoppa Italiana 2024, che in questa nuova edizione si è giocata con un format rinnovato. La Lega Calcio, infatti, ha optato per il format delle final four che ha visto protagoniste Inter, Fiorentina, Lazio e Napoli nelle semifinali. Stasera per la finale si troveranno di fronte il Napoli di Mazzarri l'Inter di Inzaghi.

La partita, analogamente a quanto fatto per le semifinali, sarà trasmessa in esclusiva da Canale 5 alle ore 20, ed in streaming su Mediaset Infinity e SportMediaset. Mediaset però proporrà anche un ampio prepartita in onda a partire dalle ore 19 su Italia Uno, condotto da Monica Bertini in compagnia di Ivan Zazzaroni, Christian Panucci, Massimo Mauro e Graziano Cesari.

Il post partita, sempre condotto da Monica Bertini, andrà in onda su Canale 5 al termine del match con interviste, premiazione e commenti ai protagonisti.

La telecronaca del match sarà affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganini, mentre gli inviati da bordo campo saranno Carlo Landoni, Daniele Miceli, Alessio Conti e Francesca Benvenuti.

Probabili formazioni Napoli-Inter

Napoli (3-4-2-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.