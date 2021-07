Dove vedere la finale di Wimbledon in tv? C'è Berrettini contro Djokovic

Non solo la finalissima di Euro 2020 tra Inghilterra ed Italia. Domenica 11 Luglio sarà all'insegna dello sport italiano in quel di Londra, perchè alle 15 sul Centrale di Wimbledon per la finale del torneo di tennis Nole Djokovic si troverà di fronte l'italiano Matteo Berrettini.

La finale sarà visibile su Sky Sport Uno alla posizione 201 su satellite e 472/482 su digitale terrestre, ma anche sul nuovo canale Sky Sport Tennis alla posizione 205 e su Sky Sport Wimbledon 1 al 252. A commentarla ci sarà la giornalista Elena Pero insieme all'ex tennista Paolo Bertolucci. Previsto un collegamento alle ore 14:30 seguito dalla partita ed ovviamente dalla premiazione finale.

Ovviamente, la partita potrà essere vista anche su Sky Go da smartphone e tablet oltre che su Now TV, per coloro che posseggono l'abbonamento al Ticket Sport.

Supertennis, invece, trasmetterà il match in differita dalle ore 21.

Per Matteo Berrettini ed il tennis italiano si tratterà di una giornata storica visto che mai un nostro connazionale era arrivato in finale del torneo di tennis più prestigioso e famoso al mondo. L'ultimo ad avvicinarsi fu Nicola Pietrangeli nel 1960, quando arrivò in semifinale perdendo però contro l'australiano Rod Lever al quinto set. La sfida il romano però sarà difficile.



Aggiornamento - Sky ha deciso che trasmetterà in chiaro su TV8 la finale di Wimbledon.