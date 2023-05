Dove vedere la fioritura della lavanda? Ecco le mete migliori d'Europa: due sono in Italia

Se siete degli amanti della natura ma avete già battuto i migliori itinerari italiani da percorrere in bicicletta, potrebbe interessarvi una piccola vacanza-relax a scoprire la fioritura della lavanda, che avviene tra fine giugno e inizio agosto. Ma quali sono i luoghi migliori d'Europa in cui ammirare questo spettacolo tutto naturale?

Sì, lo sappiamo: tutti starete pensando alla Provenza, terra da sempre associata al fiore lilla e al suo iconico ed elegantissimo profumo. Secondo Falstaff Travel, un'autorità nel mondo dell'ospitalità, del turismo e della gastronomia, però, sono ben quattro le regioni europee dove la fioritura della lavanda è persino più bella, e due sono italiane!





La prima è la Stiria, un piccolo paradiso mediterraneo in Austria. La regione rappresenta la parte sudorientale del Paese incastonato tra le Alpi, confinando direttamente con la Slovenia: ciò ne spiega il clima mite, che in primavera e in estate trasforma la regione in un susseguirsi di campi di lavanda e di vigneti. Borghi come Bad Waltersdorf e Greith (dove sorge la Wunsum in Sausal, uno dei principali produttori europei di lavanda) sono capaci di attirare qualsiasi turista alla ricerca di qualche giorno di relax immerso tra il buon vino e un profumo inebriante nell'aria.



La seconda è la Vestfalia Orientale, al confine tra Germania e Francia e meglio nota per i suoi castelli e le sue fortezze. Si tratta di una meta ideale per chi vuole respirare - oltre alle ottime essenze a base di lavanda di località come Detmold e Lage - l'aria dei grandi campi di battaglia del Seicento. La regione è in realtà molto amata dai turisti tedeschi, perciò è ben attrezzata per accogliere anche chi proviene dall'estero.



Al terzo posto abbiamo invece la valle piemontese dello Stura di Demonte, in provincia di Cuneo: la piccola vallata è compresa tra le Alpi Cozie e le Alpi Marittime, e il suo particolare clima la rende perfetta per le coltivazioni di lavanda. Proprio il paese di Demonte è il punto di partenza perfetto per le escursioni in auto o a piedi, che possono portarvi in località come Valdieri e Borgo San Dalmazzo.



Al quarto posto, infine, Falstaff Travel consiglia tutta la Toscana, con un panorama in continuo cambiamento e che alterna, nei mesi estivi, vigne, olivi, cipressi e grandi campi di lavanda. Il sito web tedesco premia soprattutto le valli e i colli che circondano Pisa, e in particolari i borghi di Casciana Alta, Castellina Marittima, Pieve di Santa Luce e Orciano Pisano.