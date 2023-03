Dove vedere il GP del Bahrain? Tutti i dettagli per la Formula 1

Sono passate poche ore dalla presentazione del palinsesto 2023 di Sky Sport motori, e si va subito in pista con il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione, in Bahrain. Ma dove si potrà vedere ed a che ora?

Come indicato nella nostra notizia in cui abbiamo spiegato dove vedere la F1 2023, il GP del Bahrain sarà visibile domenica 5 marzo 2023 alle ore 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno ma anche in streaming su Sky Go e Now per coloro che hanno acquistato il Ticket Sport.

Di seguito il calendario con gli orari completi del weekend:

Qualifiche: ore 16 di sabato 4 Marzo 2023 su Sky Sport F1 e Now, differita ore 21:30 su TV8

Gara: ore 16 di domenica 5 Marzo 2023 su Sky Sport F1 e Now, differita ore 21:30 su TV8

Per questo gran premio inaugurale infatti non è prevista la diretta gratuita su TV8, contrariamente a quanto avverrà per le gare di Imola, Spagna, Ungheria, Monza e Città del Messico che potranno essere seguite in diretta gratuita sull’ottava rete.

TV8 ha l’accordo per trasmettere le gare in differita, ed anche il GP di domani potrà essere seguito a partire dalle ore 21:30. Il consiglio in tal caso è di non accedere ai social network per evitare spoiler.