Dove vedere Inter - Bayer Leverkusen di stasera in TV e streaming gratis

Torna stasera l'Europa League , con le Final Eight di Dusseldorf. A scendere in campo sarà l'Inter, contro il Bayer Leverkusen nella partita secca che decreterà chi passerà il turno ed accederà alla fase successiva. Dopo Barcellona - Napoli di Champions League tornano protagoniste le italiane.

Dove vedere Inter - Bayer Leverkusen

La sfida in programma stasera alle 21:00 dall'Espirit Arena, ovviamente a porte chiuse a causa delle misure di contenimento del Coronavirus, sarà trasmessa in chiaro e gratis su TV8 sia su digitale terrestre che su Tivùsat. Ovviamente il match potrà essere seguito anche su Sky Sport, per coloro che sono abbonati al pacchetto Sport che comprende tutte le sfide europee delle italiane. In quest'ultimo caso basterà collegarsi ai canali 201, 252 su satellite e fibra e 472 e 482 su digitale terrestre.

In streaming invece ci si potrà affidare a Sky Go, l'applicazione per lo streaming di Sky riservata agli abbonati, oppure a Now TV, il servizio della pay tv che però richiede il pacchetto Sport.

Probabili formazioni Inter - Bayer Leverkusen

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Conte;

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven; Demirbay, Baumgartlinger; Diaby, Havertz, Bailey; Volland. Allenatore: Bosz.