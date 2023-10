Dove vedere Inter - Benfica di Champions League in TV e streaming?

Dopo la convincente vittoria per 4-0 contro la Salernitana, ad opera di un Lautaro Martinez in grande spolvero, l’Inter di Simone Inzaghi è pronta a tuffarsi nella Champions League con la seconda giornata della fase a gironi. Di fronte, si troverà un Benfica ben differente da quello eliminato lo scorso anno.

La squadra portoghese infatti ha tra le sue fila una conoscenza del calcio italiano: Angel Di Maria che ha già deciso El Clasico nel corso del fine settimana.

La partita prenderà il via alle ore 21 di stasera, 3 Ottobre 2023, e sarà trasmessa su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253 per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Sky Sport, ma anche in chiaro su Canale 5. Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, infatti, Canale 5 trasmette una partita di Champions League a turno in chiaro e questa volta è toccato alla sfida dei nerazzurri. Per quanto concerne lo streaming, invece, gli abbonati a Sky potranno seguirla su Sky Go, a patto ovviamente di avere un abbonamento compatibile. Garantita anche la trasmissione su Now per coloro che hanno il Ticket Sport e su Mediaset Infinity+.

Probabili formazioni Inter-Benfica

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Bah, Morato, Otamendi, Aursnes; Kökcü, Neves; Di Maria, Rafa Silva, Joao Mario; Musa.