Dove vedere Inter - Borussia Monchengladbach di Champions League in TV e streaming

Seconda serata di Champions League. Dopo le due vittorie di Lazio e Juventus di ieri sera, questa sera scende in campo l’Inter di Antonio Conte, impegnata nel girone con Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach.

La prima partita vedrà la squadra impegnata proprio contro i tedeschi, a partire dalle ore 21 dallo Stadio San Siro di Milano.

Come ampiamente preannunciato da Mediaset, la partita sarà trasmessa in diretta anche in chiaro su Canale 5 e Canale 5 HD, a partire dalle 20:45 con prepartita condotto da Giorgia Rossi. Ovviamente, il match sarà visibile anche su digitale terrestre e su Tivùsat, per coloro che posseggono i decoder o cam.

Se invece siete abbonati a Sky Sport, la pay tv darà anche la possibilità di vedere il match in 4K sul canale 201, ma sarà visibile anche su Sky Sport 252 e su digitale terrestre al 482.

Per chi intende seguire la sfida in streaming, invece, la diretta sarà disponibile sulla piattaforma Mediaset Play, ma anche su Sky Go e Now TV, per chi ha sottoscritto il Ticket Sport.

Probabili formazioni Inter - Borussia Monchenglabach

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Lukaku.

Borussia Mönchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Thuram; Embolo.