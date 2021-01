Dove vedere Inter - Juventus di Serie A in TV e streaming

Si riaccendono le luci sul campionato di Serie A. Appuntamento stasera alle 20:45 per il Derby d'Italia, il superclassico tra Inter e Juventus che vedrà contrapposta la squadra di Antonio Conte a quella guidata da Andrea Pirlo.

Dove vedere Inter - Juventus di Seria A in TV e streaming

La partita, come di consueto, sarà visibile in esclusiva su Sky, che proporrà una marcia d'avvicinamento molto ricca con un ampio prepartita ed un postpartita con le immagini della sfida e le interviste ai protagonisti.

Potranno seguire la partita solo coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Sky al pacchetto Calcio o Sport sia su satellitare che digitale terrestre.

Inter - Juventus sarà visibile su Sky Sport Serie A, al canale 202 su satellitare e fibra e 473 su digitale terrestre, su Sky Sport Uno al 201 su satellite e fibra ed al 472 e 482 su digitale terrestre, oltre che su Sky Sport 251.

In streaming potrà essere seguita su Sky Go e su Now TV, a patto però di avere l'abbonamento al Ticket Sport in quest'ultimo caso.

Probabili formazioni Inter - Juventus

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Frabotta; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo.

Sempre dal fronte Serie A, sono emerse le partite che dal prossimo anno potrebbe trasmettere Amazon su Prime Video.