Dove vedere Inter - Milan del 16 Settembre 2023 in TV e streaming?

Non c’è solo Juventus - Lazio di Serie A oggi 16 Settembre. Alle 18 allo Stadio San Siro di Milano andrà infatti in scena il Derby della Madonnina: di fronte si troveranno le due capolista, Inter e Milan che nel corso della settimana saranno impegnate in Champions League.

Analogamente a Juventus - Lazio, anche Inter - Milan sarà trasmessa in esclusiva da DAZN su tutte le piattaforme dov’è disponibile l’applicazione. Il big match quindi potrà essere visto su console, smart tv, ma anche dongle come Fire TV Stick, Chromecast e simili. Non è prevista la trasmissione su Sky tranne che non si attivi il canale ZONA DAZN su Sky.

La partita è apertissima a tutti i risultati: le due squadre infatti sono a pari punti a nove punti, davanti alla Juventus ed il sorprendente Lecce a sette punti. L’Inter ha segnato otto gol e ne ha subiti zero, mentre il Milan ha all’attivo nove reti ed al passivo due. Di fronte si trovano anche Simone Inzaghi e Stefano Pioli, con il primo che di recente ha rinnovato il contratto con la squadra nerazzurra che lo scorso anno ha portato in finale di Champions League.

Probabili formazioni Inter - Milan del 16 Settembre 2023

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.