Dove vedere Inter-Milan di Champions League di stasera in TV e streaming?

A pochi giorni dall’annuncio del rinnovo dei diritti tv della Champions League su Sky, torna nuovamente in campo la Coppa dalle Grandi Orecchie con il ritorno della semifinale tra Inter e Milan, dopo l’andata dominata dai nerazzurri di Simone Inzaghi.

A San Siro infatti si riparte dal 2-0 firmato Dzeko-Mkhitaryan di sei giorni fa, in un ritorno infuocato che vedrà l’Inter difendere il vantaggio ottenuto, ed il Milan all’arrembaggio soprattutto dopo la sconfitta in campionato contro lo Spezia.

La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5: Mediaset infatti ha acquisito il pacchetto per la trasmissione della migliore partita del martedì sera, con precedenza per i match con protagoniste le squadre italiane. Gli utenti avranno anche la possibilità di seguirla in streaming su SportMediaset e su Mediaset Infinity da PC, smartphone e tablet.

Chiaramente, gli abbonati al pacchetto Sky Sport avranno anche la possibilità di seguire la partita con relativo pre e post partita su Sky Sport Uno alla posizione 251, Sky Sport Football al 203, Sky Sport 4K al 213 e Sky Sport 251.

Probabili formazioni Inter-Milan

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All.: Simone Inzaghi.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. All.: Stefano Pioli.