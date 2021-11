Dove vedere Irlanda del Nord - Italia di stasera? In palio la qualificazione ai Mondiali

Bando alle ciance: stasera l'Italia di Roberto Mancini, già Campione d'Europa agli europei della scorsa estate, si gioca tutto in una partita che sa da dentro o fuori in casa dell'Irlanda del Nord. In palio c'è la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022.

La sfida di Windsor Park di Belfast prenderà il via alle 20:45, e gli Azzurri hanno bisogno del sostegno di tutti gli italiani non solo presenti allo stadio, ma anche da casa.

La partita sarà trasmessa su Rai 1, anche in alta definizione su Rai 1 HD, con ampio prepartita. Per coloro che invece non sono a casa, è sempre viva l'opzione RaiPlay per la visione in streaming. Ad affrontare Alberto Rimedio alla telecronaca ci sarà Lele Adani, passato la scorsa estate alla TV pubblica da Sky.

L'Italia per evitare la lotteria dei playoff deve non solo vincere, ma anche guardare la differenza reti che attualmente premia i Campioni d'Europa (+11 per l'Italia, +9 per la Svizzera): è necessario quindi fare più gol possibili.

Probabili formazioni Irlanda del Nord - Italia

Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, McCann, Davis, Saville, Ferguson; Washington, Magennis. Ct: Baraclough.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Berardi, Insigne, Chiesa. Ct: Mancini.